AliExpress начал тайно завышать цены для отдельных покупателей

В Сети определили сложную систему внутреннего курса валют AliExpress, который меняется в зависимости от sku (номера "подтовара") и свойств аккаунта. Так, разные пользователи могут заплатить разную цену за один и тот же товар. Вычислениями делится портал Helpix.ru.

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Как пишет Helpix, курс доллара для людей, не вошедших в свой аккаунт - это минимальный курс платформы + 5 процентов. Есть еще "основной" курс, который люди видят чаще всего, он равен тому же минимальному курсу, но уже плюс два процента. При этом для каждого аккаунта к каждому sku привязывается один из курсов - от min до max (+0% и +5% соответственно). Привязанный к sku курс еще и может меняться в течение дня.

Интересно, что некоторые товары имели отрицательный коэффициент, в результате чего цены оказывались ниже минимального курса платформы.

Helpix

«А потом я внезапно отыскал очень странный товар с большим количеством sku внутри. Минимальный курс на сегодня, напомню, 77.54 (а основной - 79.09). А у этого товара самый дешёвый sku сегодня продаётся по курсу 75.74 - т.е. дешевле минимума! А самый дорогой - по курсу 77.52. И чем дороже стоит sku, тем выше (т.е. хуже) курс!»

Недавно AliExpress подправил свои алгоритмы, изменив “основной” курс (минимальный + 2%), убрав оттуда +2%. Однако некоторые “невезучие” покупатели по-прежнему получают +2% и даже +5% к минимальному курсу.

Остается загадкой, почему некоторые товары имеют отрицательные коэффициенты, и почему AliExpress назначает ставки на sku именно так, как он это делает. Скорее всего вероятность назначения того или иного курса зависит от свойств аккаунта, передает Helpix.

“Но всё же в подавляющем большинстве случаев в одно и то же время у одного и того же аккаунта для большинства товаров курс будет один”.

Тем не менее, покупатели, которые внимательно следят за обменным курсом, могут извлечь выгоду из поиска товаров с более низкими, чем минимальные, ставками.