Роспотребнадзор разработал приложение для здорового питания

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания в рамках нацпроекта «Демография».

Фото: Unsplash Unsplash

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Чтобы лучше ориентироваться в содержании вредных компонентов в продуктах, Роспотребнадзором разработано специальное мобильное приложение «Здоровое питание», — заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что речь идёт о многофункциональном сервисе, с помощью которого можно будет рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, получить информацию по рецептам блюд, а также ознакомиться со статьями от экспертов.

С помощью приложения можно будет узнать, сколько в продукте содержится насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли.

Приложение разработано для системы Android, оно доступно для бесплатного скачивая с сайта здоровое-питание.рф и в магазине приложений RuStore, уточнили в пресс-службе.