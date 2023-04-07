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21 минуту назад

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

RT на русском

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания в рамках нацпроекта «Демография».

Роспотребнадзор разработал приложение для здорового питания
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Чтобы лучше ориентироваться в содержании вредных компонентов в продуктах, Роспотребнадзором разработано специальное мобильное приложение «Здоровое питание», — заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что речь идёт о многофункциональном сервисе, с помощью которого можно будет рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, получить информацию по рецептам блюд, а также ознакомиться со статьями от экспертов.

С помощью приложения можно будет узнать, сколько в продукте содержится насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли.

Приложение разработано для системы Android, оно доступно для бесплатного скачивая с сайта здоровое-питание.рф и в магазине приложений RuStore, уточнили в пресс-службе.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Наука и техника,Роспотребнадзор,
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