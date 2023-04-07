Производители и продавцы смартфонов выступили против интеграции RuStore

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Samsung, Huawei, «М.Видео-Эльдорадо» и другие компании) назвала «технически невыполнимыми» требования интегрировать магазин приложений RuStore в мобильное устройство в той же степени, что и магазин производителя операционной системы (ОС) или девайса. Ассоциация объяснила это тем, что ИТ-корпорация Google, которая разрабатывает ОС Android, запрещает лицензиатам своих системных сервисов (GMS) давать подобные привилегии сторонним приложениям. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ассоциации производителей и ритейлеров электроники о проекте постановления правительства с правилами предварительной установки RuStore.

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«Попытка продажи устройства с GMS без лицензии в России может привести к отзыву лицензии на модель во всем мире», — утверждает РАТЭК в своих предложениях.

Раньше закон об обязательной предустановке не требовал доступа к системным настройкам ОС ни для одного приложения, отмечает издание.

Минцифры не внесло предложенных РАТЭК изменений в проект, опубликованный в новой версии документа от 5 апреля. В министерстве пояснили, что, например, в смартфонах Samsung и Xiaomi установлены магазины приложений, альтернативные Play Market Google, — Galaxy Store и GetApps.

RuStore вошёл в перечень обязательных к предустановке программ на продающиеся в России телефоны с 1 января. При этом ответственность за реализацию электроники без отечественного программного обеспечения лежит на продавцах. Однако они не могут следовать данным нормам в полном объёме, так как техника, ввозимая в РФ по альтернативным каналам, изначально предназначена для продажи в других регионах, указывает партнёр Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.