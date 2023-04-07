$79.50+0.1487.10+0.37

Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную ОС

В России большинство разработчиков считают мобильную операционную систему Android самой востребованной, за ОС от Google проголосовали 77,4% программистов. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного аналитиками платформы All Cups от VK, Фондом «Сколково» и IT_ONE, который оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную ОС
© Unsplash

«Мобильная операционная система iOS от Apple популярна лишь у 13,4%, а Windows Phone выбрали 9,2% респондентов», — говорится в итогах исследования.

Отмечается, что каждый второй разработчик (50,7%) считает мобильную разработку отраслью с высоким потенциалом и думает о создании собственного приложения.

Примерно треть опрошенных (34%) признались, что еще только планируют создать первое мобильное приложение, еще 16,2% рассказали о работе над первым мобильным проектом.

Среди авторов приложений 47,4% из них отметили, что сам процесс занимал у них от двух до трех месяцев. Каждый четвертый (25,2%) работал над приложением от трех месяцев до полугода.

Ранее сообщалось, что компания Yadro приступила к разработке новой отечественной операционной системы (ОС) для потребительских мобильных устройств Kvadra.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий