Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную ОС

В России большинство разработчиков считают мобильную операционную систему Android самой востребованной, за ОС от Google проголосовали 77,4% программистов. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного аналитиками платформы All Cups от VK, Фондом «Сколково» и IT_ONE, который оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

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«Мобильная операционная система iOS от Apple популярна лишь у 13,4%, а Windows Phone выбрали 9,2% респондентов», — говорится в итогах исследования.

Отмечается, что каждый второй разработчик (50,7%) считает мобильную разработку отраслью с высоким потенциалом и думает о создании собственного приложения.

Примерно треть опрошенных (34%) признались, что еще только планируют создать первое мобильное приложение, еще 16,2% рассказали о работе над первым мобильным проектом.

Среди авторов приложений 47,4% из них отметили, что сам процесс занимал у них от двух до трех месяцев. Каждый четвертый (25,2%) работал над приложением от трех месяцев до полугода.