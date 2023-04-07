Какие приложения сильнее всего разряжают батарею смартфона

Специалисты компании Artezio специально для «Газеты.Ru» провели исследование, в результате которого выявили 20 самых энергозатратных мобильных приложений на Android и iOS. Каких программ стоит избегать, чтобы сохранить аккумулятор своего смартфона, и что сделать, чтобы заряд не «таял» на глазах, — в нашем материале.

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Самые «голодные» приложения

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Эксперты департамента разработки мобильных приложений компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ) провели комплексное исследование энергопотребления популярных мобильных приложений и составили список самых энергозатратных программ. Для замера потребления энергии специалисты использовали как специальный аппаратный стенд, так и программные решения, включая доступные средства из инструментария разработчиков мобильных приложений.

Всего было протестировано свыше ста популярных приложений со всего мира. За аппаратную основу специалисты взяли как актуальные смартфоны и планшеты Apple, так и устройства под управлением Android.

Первое место в «антирейтинге» заняло приложение социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В тройку также вошли Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Snapchat.

Затем следуют TikTok, YouTube, Google Maps, Uber и Netflix. Мессенджер WhatsApp занял девятое место, а на десятом расположился Skype. В топ-20 также попали Microsoft Teams, Zoom, Twitter, Gmail, Google Chrome, Amazon, LinkedIn, Pinterest, Spotify и Adobe Photoshop Express.

Компания также готовит исследование самых энергозатратных российских приложений.

Почему одни приложения «прожорливее» других

Приложения на смартфонах могут потреблять много электроэнергии по нескольким причинам. Например, если приложение активно, оно постоянно использует процессор и обращается к интернету для обновления содержимого или передачи данных. Кроме того, многие приложения могут продолжать работать в фоновом режиме, даже если ими не пользоваться.

Мобильные операционные системы обычно имеют механизмы регулирования потребления энергии приложениями. Например, система может автоматически приостанавливать фоновые задачи, когда приложение не используется, чтобы снизить энергозатраты.

Операционная система также может автоматически снижать скорость процессора или ограничивать доступ приложений к сети, если это необходимо для уменьшения потребления энергии.

В исследовании Artezio отмечается, что в расширенном топе «прожорливых» приложений также оказались такие программы, как Kindle, iBooks и другие «читалки». Они используют яркие экраны и потребляют много энергии. Сюда же относятся и мобильные игры с высококачественной графикой, такие как Fortnite, PUBG и другие. Эти проекты используют много аппаратных ресурсов, чтобы поддерживать игровую динамику, а также потребляют много энергии для отображения ярких и живых изображений.

Что касается мессенджеров, то WhatsApp, Telegram, Viber и другие, как правило, работают в фоновом режиме и могут потреблять много энергии, если они постоянно обновляются для показа новых сообщений. Это же касается и приложений для звонков — Skype, Zoom, FaceTime и прочих. Эти программы тоже могут работать в фоновом режиме, но, кроме этого, они используют камеру и микрофон. Из-за высокого качества видео и звука энергопотребление может вырасти еще больше.

Как избежать быстрого разряда батареи

Чтобы не остаться без связи, достаточно следить за энергопотреблением приложений и отключать те, которые тратят слишком много ресурсов, особенно когда они не нужны.

Многие из попавших в топ самых «прожорливых» приложений Google (Chrome, Gmail, Google Maps) нельзя удалить с Android-смартфона, так как они включены в его прошивку. Однако, если владелец устройства ими не пользуется, их можно отключить. Для этого достаточно зажать ярлык нужного приложения, выбрать из появившегося меню раздел «О приложении» или нажать на иконку в виде буквы «i» и в открывшемся окне нажать на «Отключить». Эту же процедуру можно повторить со всеми ненужными системными и неудаляемыми приложениями. Включить их можно будет в настройках, где представлен весь список установленных приложений.

Но важно понимать, что без некоторых программ устройство может работать некорректно.

Также пользователи могут провести собственное исследование, чтобы определить, какие из установленных на смартфоне приложений потребляют больше всего энергии. Для этого нужно открыть настройки и найти раздел «Аккумулятор» или «Батарея», в котором будет отображаться график со статистикой расхода батареи. Там же система подскажет, какие приложения тратят больше всего энергии, в том числе в фоновом режиме, после чего пользователь может настроить их поведение, например, ограничив им фоновый доступ или автоматический запуск.

В этом случае стоит учесть, что приложения, которые не будут работать в фоновом режиме, не смогут своевременно отсылать уведомления.