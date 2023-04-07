Xiaomi представила бюджетный смартфон POCO C51

Устройство пока поставляется в одной конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Последнее можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Смартфон работает под управлением Android 13 (версия Go) и поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Фронтальная камера на 5 Мп размещена в каплевидном вырезе в экране. Задняя система камер представлена основным датчиком на 8 Мп и датчиком глубины.