$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Представлен Xiaomi POCO C51: бюджетный смартфон с большой батареей

Ferra.ruиещё 2

Xiaomi представила сегодня бюджетный смартфон POCO C51. Он оснащён 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, процессором MediaTek Helio G36 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Xiaomi представила бюджетный смартфон POCO C51
Фото: POCOPOCO

Устройство пока поставляется в одной конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Последнее можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Смартфон работает под управлением Android 13 (версия Go) и поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Фронтальная камера на 5 Мп размещена в каплевидном вырезе в экране. Задняя система камер представлена основным датчиком на 8 Мп и датчиком глубины.

GSMArena

POCO C51 оценили в 8 499 индийских рупий (около 8500 рублей по актуальному курсу).

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий