Samsung Galaxy S23 и Google Pixel 7 дешевеют быстрее, чем iPhone 14

Недавнее исследование рынка вторичных смартфонов в США, проведённое компанией SellCell, показало, что Samsung Galaxy S23 и Google Pixel 7 теряют в цене значительно быстрее, чем iPhone 14.

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Исследование показало, что спустя два месяца после выхода на рынок, Samsung Galaxy S23 можно продать в состоянии «как новый» на вторичном рынке США в среднем на 43,3% дешевле от его первоначальной цены. Наибольшее падение среди новых флагманов Samsung показывает Galaxy S23 Ultra на 1 ТБ — минус 52,7% от рекомендованной цены на старте. При этом, Google Pixel 7 также активно дешевеет — базовая модель на 128 ГБ упала в цене на 44,7% за два месяца после начала продаж. Pixel 7 Pro (128 ГБ) в состоянии «как новый» обесценился на 39,4%.

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С другой стороны, смартфоны Apple, такие как iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, обесцениваются не так сильно, как конкуренты на Android. В среднем, iPhone 14 (128 ГБ) можно продать на вторичном рынке на 29% дешевле РРЦ, iPhone 14 Pro (128 ГБ) — минус 33,7%, а iPhone 14 Pro Max (128 ГБ) — 13,6%. Среднее падение по линейке — 31%.

Кроме того, исследование SellCell обнаружило, что стоимость смартфонов на вторичном рынке может значительно отличаться в зависимости от производителя и модели устройства. Например, Samsung Galaxy S20 и S21 были оценены в среднем на 41,9% и 39,7% соответственно от их первоначальной цены через два месяца после выхода на рынок. В то время как средняя цена на iPhone 13 (128 ГБ) упала только на 22,6%.