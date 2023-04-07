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54 минуты назад

Математики предсказали максимальную продолжительность жизни в 140 лет

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Ученые Университета Джорджии и Университета Южной Флориды благодаря математической модели предсказали, что люди еще не достигли максимальной продолжительности жизни, которая должна достигать 140 лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Исследователи основывают свое предположение не на биологических предпосылках, а на статистическом законе Гомперца, который гласит, что уровень смертности в группе людей увеличивается экспоненциально возрасту этой группы. После 50 лет риск смерти начинает возрастать вдвое примерно каждые 10 лет. Максимальным возрастом Гомперца (GMA) называют самый молодой возраст, в котором люди достигают плато смертности, то есть при достижении этого возраста показатели смертности больше не увеличиваются.

В истории было выявлено несколько эпизодов отсрочек увеличения смертности. Первый произошел в когортах людей, рожденных в начале второй половины XIX века, и был более выражен у женщин, чем у мужчин. За этот период GMA увеличился примерно на 5 лет. Второй, гораздо более значительный эпизод отсрочки смертности затрагивает когорты, родившиеся между 1910 и 1950 годами (то есть те, кому в настоящее время от 70 до 110 лет). GMA для этих когорт может увеличиться на целых 10 лет.

Математическая модель предсказывает, что люди, родившиеся после 1950 года, должны испытать еще более значительное увеличение GMA. Текущие рекорды долголетия будут побиты после 2073 года, а некоторые люди будут доживать до 140 лет.

В России рекордно выросла ожидаемая продолжительность жизни

Однако авторы указывают, что достижение экстремальных значений возраста само по себе не будет статистической случайностью. Оно потребует медицинских усилий по поддерживанию здоровья и благополучия пожилых людей, а также стабильности в политической, экологической и экономической среде.

Наука и техника,Видео,Математика,
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