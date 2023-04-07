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1 час назад

В России задумались об упрощении получения гражданства для ученых

Lenta.ru

Правительство России задумалось об упрощении получения гражданства для ученых. О планах рассмотреть соответствующий вопрос сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

В России задумались об упрощении получения гражданства для ученых
Фото: ТАССТАСС

Как отметило агентство, о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых на встрече с Мишустиным напомнил депутат Госдумы Владимир Плякин.

«По поводу гражданства, вопросов, связанных с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение. По поводу отзыва правительства дам соответствующее поручение», — ответил министр.

В марте стало известно, что для граждан некоторых стран СНГ хотят восстановить упрощенное принятие гражданства России. Поправкой в закон «О гражданстве» предлагается восстановить такое право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Госдума,Правительство РФ,
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