В России задумались об упрощении получения гражданства для ученых

Правительство России задумалось об упрощении получения гражданства для ученых. О планах рассмотреть соответствующий вопрос сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

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Как отметило агентство, о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых на встрече с Мишустиным напомнил депутат Госдумы Владимир Плякин.

«По поводу гражданства, вопросов, связанных с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение. По поводу отзыва правительства дам соответствующее поручение», — ответил министр.