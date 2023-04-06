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32 минуты назад

Вучич: Сербия благодаря "Яндексу" станет первой страной в Европе с беспилотными авто

ТАСС

Сотрудники "Яндекса", приехавшие в Сербию, являются специалистами высочайшего уровня и благодаря им Сербия может стать первой страной в Европе с беспилотными транспортными средствами. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в четверг в интервью на национальном телевидении RTS.

Вучич поблагодарил "Яндекс"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы будем первыми в Европе в том, что у нас будет площадка, где мы сможем тестировать автомобили, которые являются автономными транспортными средствами, то есть без водителей, - отметил глава государства. - США и Китай уже имеют это. Мы верим, что Сербия может стать первой в Европе".

"Сейчас здесь работают люди, которые являются фантастическими специалистами. Русский "Яндекс" - это как американский Google, - подчеркнул Вучич. - Через полтора-два месяца у нас будут первые роботы, которые будут развозить по городу товары для людей. Вы удивитесь, настоящие роботы. Роботы будут разносить разные чудеса людям по домам".

Он добавил, что всего этого удастся достигнуть благодаря "тем молодым людям, которые приехали" из России и являются самыми образованными.

В июле "Яндекс" зарегистрировал юридическое лицо в Белграде под названием "Яндекс.Технологии Белград". Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, "Яндекс" давно присутствует в балканской стране, а учреждение юрлица является техническим моментом.

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