Вучич поблагодарил "Яндекс"

"Мы будем первыми в Европе в том, что у нас будет площадка, где мы сможем тестировать автомобили, которые являются автономными транспортными средствами, то есть без водителей, - отметил глава государства. - США и Китай уже имеют это. Мы верим, что Сербия может стать первой в Европе".