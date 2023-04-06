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40 минут назад

Microsoft выплатит три миллиона долларов за нарушения санкций США

Елена Прошина

Компания Microsoft согласилась заплатить почти 3 миллиона долларов за более чем 1,3 тысячи нарушений санкций США. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Microsoft выплатит три миллиона долларов за нарушения санкций США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как указано в документе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, компания нарушила санкции, введённые против Кубы, Ирана, Сирии и России. Чтобы урегулировать свою потенциальную ответственность за 1 399 нарушений, Microsoft добровольно согласилась выплатить 2 980 000 долларов.

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Уточняется, что речь идет об оказании услуг или программного обеспечения из США в подсанкционные страны.

Ранее Microsoft добавила рекламу в меню «Пуск» для Windows 11.

Наука и техника,Казначейство США,Microsoft,
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