Microsoft выплатит три миллиона долларов за нарушения санкций США

Компания Microsoft согласилась заплатить почти 3 миллиона долларов за более чем 1,3 тысячи нарушений санкций США. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Как указано в документе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, компания нарушила санкции, введённые против Кубы, Ирана, Сирии и России. Чтобы урегулировать свою потенциальную ответственность за 1 399 нарушений, Microsoft добровольно согласилась выплатить 2 980 000 долларов.

Уточняется, что речь идет об оказании услуг или программного обеспечения из США в подсанкционные страны.