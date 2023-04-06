Ученые предупредили о сильной вспышке на Солнце

Специалисты Гелиофизической службы Института прикладной геофизики рассказали, что в четверг, 6 апреля, на Солнце произошла сильная вспышка. Об этом пишет ТАСС.

По данным ученых, она продолжалась 28 минут и привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи в ряде регионов.

Гелиофизики предупредили, что 7 апреля на Солнце возможны вспышки X-класса.

Напомним, что ученые различают пять классов солнечных вспышек: A, B, C, M и X. Самыми мощными являются X-вспышки.

Как правило, эти природные явления сопровождаются сильными выбросами солнечной плазмы. Ее облака, достигая Земли, нередко провоцируют магнитные бури.