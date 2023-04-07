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1 час назад

Описана зависимость Apple от iPhone

Lenta.ru

Аналитики Piper Sandler описали зависимость Apple от своего главного продукта — iPhone. Об этом сообщает издание AppleInsider.

Описана зависимость Apple от iPhone
Фото: UnsplashUnsplash

В материале компании говорится, что в 2023 и 2024 годах американская корпорация должна нарастить прибыль. Будущие успехи Apple связывают с высокими продажами смартфонов. По прогнозам специалистов, во втором квартале 2023 года выручка IT-гиганта составит 98,836 миллиарда долларов — это выше раннего прогноза аналитиков.

В отчете также отмечается, что выручка компании будет расти в течение как минимум двух лет. В 2023 году она должна увеличиться до 400,43 миллиарда долларов, по итогам 2024 финансового года — до 425,94 миллиарда долларов.

«Доля Apple в сегменте смартфонов считается рекордной», — отметили аналитики.

По словам специалистов, успех во многом связан с повышенным интересом представителей молодого поколения к флагманским iPhone. В отчете отмечается, что спрос на смартфоны в обозримом будущем останется неизменным.

В конце февраля журналисты Financial Times отметили, что молодые люди чаще предпочитают iPhone, так как выбирают более современные способы коммуникации. По словам специалистов, молодежь пользуется мессенджерами, редко выбирая общение через звонки и SMS.

Наука и техника,Apple,
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