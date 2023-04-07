Биологам удалось «собрать» зародыш обезьяны из стволовых клеток

Из эмбриональных стволовых клеток удалось вырастить зародыш обезьяны. Статья об этом опубликована в Cell Stem Cell.

Биологам очень мало известно о развитии плода на ранней стадии, в том числе о том, как яйцеклетка начинает делиться и формирует как органы тела человека (или животного), так и плаценту. В том числе, ученые не могут полноценно приступить к исследованиям из-за этических ограничений, поскольку современное общество осуждает эксперименты над зародышами людей. В связи с этим несколько лет назад биологам удалось получить зародыш мыши из стволовых клеток, но грызуны эволюционно далеки от человека и не являются подходящим модельным организмом.

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Теперь группа ученых под руководством Лю Чжэня из Института нейронаук КАН в Шанхае смогли сделать тоже самое с зародышем обезьяны, которые анатомически и генетически схожи с людьми. Эксперименты проводились со стволовыми клетками макаки-крабоеда (Macaca fascicularis). Для решения этой задачи ученые детально изучили то, какие сигнальные молекулы вырабатываются организмом самки и делящейся яйцеклеткой на первых фазах его развития.

Li et al./Cell Stem Cell

Эти сведения ученые использовали для создания специализированной питательной среды, которая особым образом «перепрограммирует» эмбриональные стволовые клетки, извлеченные из уже формирующихся зародышей или пуповинной крови, и обнуляет программу их развития. Это позволяет использовать эти тельца для формирования так называемых бластоидов, рукотворных аналогов бластоцисты, одной из первых фаз развития зародыша, которая протекает в первые две недели беременности.