Биологам удалось "собрать" зародыш обезьяны из стволовых клеток
Из эмбриональных стволовых клеток удалось вырастить зародыш обезьяны. Статья об этом опубликована в Cell Stem Cell.
Биологам очень мало известно о развитии плода на ранней стадии, в том числе о том, как яйцеклетка начинает делиться и формирует как органы тела человека (или животного), так и плаценту. В том числе, ученые не могут полноценно приступить к исследованиям из-за этических ограничений, поскольку современное общество осуждает эксперименты над зародышами людей. В связи с этим несколько лет назад биологам удалось получить зародыш мыши из стволовых клеток, но грызуны эволюционно далеки от человека и не являются подходящим модельным организмом.
Теперь группа ученых под руководством Лю Чжэня из Института нейронаук КАН в Шанхае смогли сделать тоже самое с зародышем обезьяны, которые анатомически и генетически схожи с людьми. Эксперименты проводились со стволовыми клетками макаки-крабоеда (Macaca fascicularis). Для решения этой задачи ученые детально изучили то, какие сигнальные молекулы вырабатываются организмом самки и делящейся яйцеклеткой на первых фазах его развития.
Эти сведения ученые использовали для создания специализированной питательной среды, которая особым образом «перепрограммирует» эмбриональные стволовые клетки, извлеченные из уже формирующихся зародышей или пуповинной крови, и обнуляет программу их развития. Это позволяет использовать эти тельца для формирования так называемых бластоидов, рукотворных аналогов бластоцисты, одной из первых фаз развития зародыша, которая протекает в первые две недели беременности.
Полученные объекты имплантировали в матку самок обезьян, и бластоиды продолжили нормальное биологическое развитие и перешли на стадию гаструлы, а также, самое главное, прикрепились к стенкам матки. Именно этот момент можно считать реальным началом беременности. Теперь авторы надеются получить зародыш, который сможет достичь более высокой стадии развития и, в перспективе, превратиться в сформированный эмбрион с выраженными органами. В том числе, исследования в этой сфере помогут лечить некоторые виды бесплодия.