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Биологам удалось "собрать" зародыш обезьяны из стволовых клеток

Из эмбриональных стволовых клеток удалось вырастить зародыш обезьяны. Статья об этом опубликована в Cell Stem Cell.

Биологам удалось «собрать» зародыш обезьяны из стволовых клеток
© globallookpress.com

Биологам очень мало известно о развитии плода на ранней стадии, в том числе о том, как яйцеклетка начинает делиться и формирует как органы тела человека (или животного), так и плаценту. В том числе, ученые не могут полноценно приступить к исследованиям из-за этических ограничений, поскольку современное общество осуждает эксперименты над зародышами людей. В связи с этим несколько лет назад биологам удалось получить зародыш мыши из стволовых клеток, но грызуны эволюционно далеки от человека и не являются подходящим модельным организмом.

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Теперь группа ученых под руководством Лю Чжэня из Института нейронаук КАН в Шанхае смогли сделать тоже самое с зародышем обезьяны, которые анатомически и генетически схожи с людьми. Эксперименты проводились со стволовыми клетками макаки-крабоеда (Macaca fascicularis). Для решения этой задачи ученые детально изучили то, какие сигнальные молекулы вырабатываются организмом самки и делящейся яйцеклеткой на первых фазах его развития.

Li et al./Cell Stem Cell

Эти сведения ученые использовали для создания специализированной питательной среды, которая особым образом «перепрограммирует» эмбриональные стволовые клетки, извлеченные из уже формирующихся зародышей или пуповинной крови, и обнуляет программу их развития. Это позволяет использовать эти тельца для формирования так называемых бластоидов, рукотворных аналогов бластоцисты, одной из первых фаз развития зародыша, которая протекает в первые две недели беременности.

Полученные объекты имплантировали в матку самок обезьян, и бластоиды продолжили нормальное биологическое развитие и перешли на стадию гаструлы, а также, самое главное, прикрепились к стенкам матки. Именно этот момент можно считать реальным началом беременности. Теперь авторы надеются получить зародыш, который сможет достичь более высокой стадии развития и, в перспективе, превратиться в сформированный эмбрион с выраженными органами. В том числе, исследования в этой сфере помогут лечить некоторые виды бесплодия.

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