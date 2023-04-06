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43 минуты назад

Роскосмос предложил продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

Елена Прошина

Роскосмос предложил правительству России продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Роскосмос предложил продлить эксплуатацию МКС до 2028 года
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«Госкорпорация "Роскосмос" направила в Правительство РФ предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года включительно», — говорится в тексте.

Отмечается, что данную меру 6 февраля рекомендовал Совет главных конструкторов в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Королева. Его рассмотрел и одобрил Научно-технический совет Роскосмоса 21 февраля и Госкомиссия 24 марта.

Ранее гендиректор корпорации Юрий Борисов сообщал президенту РФ Владимиру Путину о решении выйти из проекта МКС после 2024 года. При этом точную дату намерены определить исходя из технического состояния станции. Позже он заявлял, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте до 2028 года.

Наука и техника,Сергей Королев,Юрий Борисов,Владимир Путин,РКК Энергия,Роскосмос,Правительство РФ,
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