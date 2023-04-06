Роскосмос предложил продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

«Госкорпорация "Роскосмос" направила в Правительство РФ предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года включительно», — говорится в тексте.

Отмечается, что данную меру 6 февраля рекомендовал Совет главных конструкторов в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Королева . Его рассмотрел и одобрил Научно-технический совет Роскосмоса 21 февраля и Госкомиссия 24 марта.

Ранее гендиректор корпорации Юрий Борисов сообщал президенту РФ Владимиру Путину о решении выйти из проекта МКС после 2024 года. При этом точную дату намерены определить исходя из технического состояния станции. Позже он заявлял, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте до 2028 года.