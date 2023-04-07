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Солнце оказалось обычной звездой

Ученые Института астрофизики и космических наук Португалии пришли к выводу, что Солнце является обычной солнцеподобной звездой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Солнце оказалось обычной звездой
© NASA

Хотя похожие на Солнце звезды называют солнцеподобными, предыдущие исследования показали, что такие звезды значительно более активны, чем само Солнце. Из-за этого некоторые ученые предполагали, что Солнце не является типичной звездой этой группы. В новой работе астрономы изучили несколько таких звезд из каталога Kepler, сравнивая данные об их магнитной активности с наблюдениями двух последних солнечных циклов, проведенных с помощью космического аппарата SOHO.

Одна из звезд, обозначенная как KIC 8006161 (HD 173701) или Дорис, характеризовалась вдвое большей амплитудой цикла магнитной активности, чем у Солнца. Оказалось, что причиной этого является разница в металличности, то есть содержании химических элементов тяжелее гелия. Высокая металличность способствует более глубокой зоне конвекции и более сильному циклу активности.

Более сильная магнитная активность предполагает, что процесс магнитного торможения приводит к более медленному периоду вращения. Это объясняет, почему Дорис вращается медленнее, чем Солнце, несмотря на то, что эта звезда очень похожа и немного моложе Солнца.

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