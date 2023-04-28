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48 минут назад

Как превратить Android в iOS: лучшие лончеры

Мария Иванова

Многим пользователям Android нравится стильный визуальный дизайн iOS — и ради него совсем не обязательно переходить на iPhone. В магазине Google Play можно найти множество разных лончеров, которые полностью меняют стандартный внешний вид Android и подстраивают его под iOS. Портал slashgear.com рассказал о лучших из них.

Как превратить Android в iOS: лучшие лончеры
Фото: ТАССТАСС

Phone 14 Launcher

Phone 14 Launcher стилизован под iOS 16. Он включает в себя более 30 уникальных дизайнов обоев, разные иконки приложений и большие, настраиваемые виджеты. Лончер также меняет облик всех стандартных системных значков по образу и подобию iPhone: настройка стиля, размера, расцветок и других параметров проходит в аналоге «Центра управления».

Launcher iOS 16

Пожалуй, здесь название говорит само за себя, однако Launcher iOS 16 отличается от многих аналогов функцией библиотеки приложений, которая позволяет организовывать установленные программы точно так же, как и на iOS. Еще он включает в себя функцию смены тем и менеджер уведомлений.

X Launcher: With OS13 Theme

X Launcher весит менее 10 МБ, однако он способен капитально изменить облик вашего телефона: этот лончер безупречно стилизован под iOS 13, включая характерными иконки, виджеты и меню. X Launcher позволяет выбрать из тысяч интерактивных тем и обоев, и практически каждая отлично адаптирована под визуальный дизайн iOS 13.

Control Center iOS 15

Если вы предпочитаете дизайн пятнадцатой версии iOS, попробуйте Control Center iOS 15. Он предлагает все необходимое: от «Центра управления» до переключения режимов телефона, менеджмента подключений к беспроводным сетям и прочих полезных функций.

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