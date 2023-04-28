Как превратить Android в iOS: лучшие лончеры

Многим пользователям Android нравится стильный визуальный дизайн iOS — и ради него совсем не обязательно переходить на iPhone. В магазине Google Play можно найти множество разных лончеров, которые полностью меняют стандартный внешний вид Android и подстраивают его под iOS. Портал slashgear.com рассказал о лучших из них.

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Phone 14 Launcher стилизован под iOS 16. Он включает в себя более 30 уникальных дизайнов обоев, разные иконки приложений и большие, настраиваемые виджеты. Лончер также меняет облик всех стандартных системных значков по образу и подобию iPhone: настройка стиля, размера, расцветок и других параметров проходит в аналоге «Центра управления».

Пожалуй, здесь название говорит само за себя, однако Launcher iOS 16 отличается от многих аналогов функцией библиотеки приложений, которая позволяет организовывать установленные программы точно так же, как и на iOS. Еще он включает в себя функцию смены тем и менеджер уведомлений.

X Launcher весит менее 10 МБ, однако он способен капитально изменить облик вашего телефона: этот лончер безупречно стилизован под iOS 13, включая характерными иконки, виджеты и меню. X Launcher позволяет выбрать из тысяч интерактивных тем и обоев, и практически каждая отлично адаптирована под визуальный дизайн iOS 13.