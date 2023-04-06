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22 минуты назад

Открыт новый изотоп урана

Lenta.ru

Группа физиков-ядерщиков, связанных с несколькими институтами в Японии, открыла ранее неизвестный изотоп урана с атомным номером 92 и массой 241. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Открыт новый изотоп урана
Фото: лента.рулента.ру

Исследователи выстрелили ядрами урана-238 в ядра платины-198. Такие взаимодействия приводят к многонуклонному переносу, при котором изотопы меняют местами нейтроны и протоны. В результате столкновения образовалось большое количество фрагментов, в том числе 19 тяжелых изотопов, содержащих от 143 до 150 нейтронов. Каждый из них был измерен с помощью времяпролетной масс-спектрометрии, которая включает определение массы движущегося иона путем отслеживания времени, затраченного на прохождение заданного расстояния.

Большинство образовавшихся в результате эксперимента изотопов никогда раньше не измерялись. Один из них — уран-241 — никогда ранее не наблюдался, и впервые с 1979 года был выявлен изотоп урана с избытком нейтронов. Период полураспада урана-241 составляет около 40 минут.

Исследовательская группа отмечает, что их метод обнаружения может быть использован для получения дополнительной информации о других тяжелых изотопах, а также, возможно, для открытия новых разновидностей ядер.

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