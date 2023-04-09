Ученые придумали, как обнаружить "невидимые" астероиды

Голливудские фильмы не придумали угрозу астероидов: они действительно опасны для планеты. Предыдущие инциденты, такие как падение Тунгусского метеорита, нанесли значительный вред атмосфере Земле и разравняли километры ландшафта вокруг точки приземления. Теперь космические агентства со всего мира занимаются поисками превентивных мер, и ЕКА недавно представила собственный проект — Near-Earth Object Mission in the Infrared, или просто NEOMIR.

Фото: ЕКА ЕКА

NEOMIR — это специальный телескоп, который будет размещен на первой точке Лагранжа между Солнцем и Землей. На той же орбите располагается «Джеймс Уэбб»: она позволяет аппаратуре занимать позицию, откуда открывается вид на астероиды, движущиеся в направлении нашей планеты к Солнцу. Работа в инфракрасном спектре позволит NEOMIR наблюдать за темными астероидами. Некоторые из них состоят из светоотражающих материалов, что делает наблюдение в видимом спектре сложным — однако инфракрасный фильтр позволяет ориентироваться на тепловые показания.

Инфракрасные технологии также означают, что телескоп сможет засекать тепло движущихся астероидов даже при ярком солнечном свете. Разместив аппарат на орбите, ученые смогут получать более точные данные, т.к. земная атмосфера не помешает наблюдениям.

NEOMIR пока еще не построен: ЕКА разрабатывает проект и рассчитывает запустить готовый аппарат где-то к 2030 году при помощи ракеты Ariane 6. Новинка будет работать совместно с другими программами по отслеживанию астероидов, вроде NASA NEO Surveyor, запуск которой намечен на 2027-й. NEO Surveyor также будет применять инфракрасный спектр — специалисты надеются, что тандем из двух аппаратов позволит засекать 90% околоземных объектов диаметром более 140 метров.