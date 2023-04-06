В Крыму установят оборудование для предсказаний землетрясений

В пещере Таврида установят комплекс оборудования для мониторинга сейсмической активности. Об этом сообщает Русское географическое общество.
Таврида — это протяженная карстовая пещера, расположенная в центральном районе Крыма близ поселка Зуя. Она была открыта недавно, в 2018 году, во время прокладки автодороги. Внутри нее были обнаружены останки множества доисторических животных, включая кости гигантской хищной короткомордой гиены пахикрокуты, мастодонта, саблезубых кошек и дманисийских страусов. Теперь в этом памятнике природы установят антенный комплекс систем GPS и ГЛОНАСС для предсказания возможных землетрясений.
«В Крыму имеются все условия для возникновения землетрясений, что обусловлено взаимодействием Черноморской плиты с Крымским горным массивом. Еще в древнегреческих источниках можно найти свидетельства о сильных землетрясениях в Крыму. В ХХ веке на полуострове произошли два больших землетрясения, известных как Большие крымские землетрясения 1927 года. Причем, магнитуда одного из них, сентябрьского, достигла девяти, что привело к большим разрушениям», — заявил Валерий Калинчук из Южного научного центра РАН.
Именно с этим факторами связана необходимость мониторинга сейсмической активности в этой районе. Будущие антенны, работая как GPS-трекер, позволят заметить мелкие сдвиги литосферных плит. По мнению сейсмологов, район соседнего с Крымом Таманского полуострова уже давно испытывает с юга давление Черноморской плиты, сбивая ее северо-восточное движение на северное.