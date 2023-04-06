В Крыму установят оборудование для предсказаний землетрясений

«В Крыму имеются все условия для возникновения землетрясений, что обусловлено взаимодействием Черноморской плиты с Крымским горным массивом. Еще в древнегреческих источниках можно найти свидетельства о сильных землетрясениях в Крыму. В ХХ веке на полуострове произошли два больших землетрясения, известных как Большие крымские землетрясения 1927 года. Причем, магнитуда одного из них, сентябрьского, достигла девяти, что привело к большим разрушениям», — заявил Валерий Калинчук из Южного научного центра РАН.