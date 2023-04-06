Опровергнута "сенсационная" теория о Солнце

Институт астрофизики и космических наук опроверг теорию о том, что Солнце может являться уникальной звездой. Масштабное исследование, основанное на анализе данных нескольких космических аппаратов, показало, что наше светило является самой обычной, нормальной звездой.

Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем рассказывается на сайте Института астрофизики и космических наук. Международная команда астрофизиков во главе с Анхелой Сантос использовала данные, полученные при помощи космических аппаратов Kepler, Gaia и SOHO. Анализ этих сведений должен был подтвердить или опровергнуть устоявшуюся идею о том, что наше Солнце может быть уникальной звездой, благодаря чему в Солнечной системе и зародилась жизнь.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, команда исследователей решила провести сравнительный анализ. Для этого были отобраны несколько звезд, которые по своим характеристикам похожи на Солнце. Также команда использовала новый каталог звездных свойств, составленный по данным Kepler. Звездные характеристики сравнивались с данными об активности во время двух последних солнечных циклов. Эти сведения были получены при помощи прибора VIRGO/SPM, установленного на борту космического аппарата SOHO.

Одну из изученных звезд, выбранную из каталога, астрономы любовно назвали Дорис. Они определили, что эта звезда обладает свойствами, похожими на солнечные, но амплитуда цикла Дорис вдвое превышает амплитуду последних солнечных циклов. Разница заключалась только в металличности, говорит Анхела Сантос.

Ученые изучили так называемый эффект металличности, выбрав для сравнения еще несколько звезд, похожих на Дорис. При этом сам уровень металличности при отборе не учитывался. В результате ученые обнаружили большое количество звезд с высокой металличностью.