Первый полет самолета «Байкал» намечен на 2024 год

В 2024 году пройдет первый полет российского самолета «Байкал» на отечественном двигателе, рассказал главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он добавил, что испытания опытного образца легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 состоятся в третьем квартале следующего года. При этом Вакушин подчеркнул, что в лайнере установлен полностью российский двигатель ВК-800СМ.

Напомним, в конце января прошлого года прошел первый испытательный полет самолета «Байкал». Время полета составило порядка 25 минут, он летел на высоте 500 метров.