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1 час назад

Зачем и как ученые ищут северные сияния на других планетах

Мария Иванова

Поиски инопланетной жизни всегда вращаются вокруг жидкой воды. Появление жизни на Земле была бы невозможна без воды, и ученые полагают, что тот же принцип применим и к другим планетам во вселенной. Однако жизнь, хотя бы отдаленно похожая на человеческую, предполагает специфический спектр температур, защиту от радиации ближайшей звезды и способ дышать. И все эти факторы покрывает планетарная атмосфера.

Зачем и как ученые ищут северные сияния на других планетах
Фото: NASANASA

Доминирующая сила большинства солнечных систем — это звезда (или звезды), находящаяся в центре. 99,8% общей массы нашей системы сосредоточены в Солнце, которое, как и все остальные звезды, является одним большим термоядерным взрывом. Оно выделяет невероятные объемы радиации в форме частиц и энергии, которые называются солнечным ветром — иногда этот ветер превращается в солнечные штормы. И близлежащие планетарные тела на пути ветра подвержены радиационному излучению.

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К счастью для нас, Земля имеет мощное магнитное поле, которое защищает нашу атмосферу, поддерживает приемлемую температуру и сохраняет запас кислорода, необходимый для выживания. Недавно ученые впервые обнаружили похожее магнитное поле — оно окружает скалистую планету за пределами нашей солнечной системы.

Исследователи описали свой опыт в научном журнале Nature Astronomy. При помощи антенной решетки VLA они наблюдали за звездой под названием YZ Ceti — красным карликом, который расположен примерно в 12 световых годах от Земли. Этот тип звезд обладает менее ярким светом и низкой температурой, но даже не столь высокого уровня энергии хватит, чтобы уничтожить атмосферу планеты.

Вокруг YZ Ceti вращается экзопланета, чей размер составляет где-то 70% от земного, однако она проходит по гораздо более близкой орбите: планета совершает полный оборот каждые два дня. Когда ученые анализировали радиоволны, исходящие от звезды, они засекли периодические вспышки сигналов. Одним из вероятных объяснений этого феномена может быть присутствие сильного магнитного поля.

Подобное магнитное поле способно помочь планете сохранить атмосферу, точно так же, как и на Земле. Иногда оно взаимодействует с солнечной радиацией и создает сияние в небе — на нашей планете оно заметно в северном полушарии. Если на экзопланете YZ Ceti действительно есть атмосфера, то, возможно, там тоже происходят северные сияния.

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