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В Amazon решили заняться выращиваем алмазов

Amazon решила объединиться с подразделением компании De Beers Group, чтобы выращивать синтетические алмазы для создания квантовых компьютерных сетей. Об этом сообщает Bloomberg.

В Amazon решили заняться выращиваем алмазов
© Unsplash

В Amazon Web Services (AWS) рассчитывают, что использование алмазов в этих целях может начаться «через годы, а не десятилетия».

Оптоволоконные системы достигают пределов своих возможностей, и Amazon стремится выйти на новый уровень с помощью квантовых сетей, подчеркивает агентство.

Квантовые сети используют квантовые повторители, которые позволяют передавать квантовую информацию на большие расстояния без ущерба для качества данных. Алмазы планируют применять для квантовых повторителей, работающих в качестве усилителей.

Выращенные в лаборатории алмазы станут своеобразными ретрансляторами сигналов. Линзообразный эффект также позволяет использовать алмазы для повышения стабильности квантовых вычислений.

Значительная часть данных в мире обрабатывается Amazon, поэтому компания стремится быть в курсе любых технологических разработок, способных дать ей преимущество перед конкурентами — Microsoft и Google, отмечает Bloomberg.

Ранее аналитики из Boston Consulting Group подсчитали, что за 2018-2020 годы объем инвестиций в развитие квантовых вычислений составил 1,15 миллиарда долларов. Это почти в два раза больше, чем за все годы до этого.

Квантовые вычисления основаны на свойствах квантовых объектов — атомов, электронов, фотонов. Благодаря этим вычислениями обрабатывать данные удается гораздо быстрее.

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