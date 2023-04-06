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Космический самолет Dawn Aerospace Mk-II Aurora впервые взлетел с ракетным двигателем

Космический самолет 4,5-метровый Mk-II Aurora совершил три успешных полета с ракетным двигателем на керосине и перекиси водорода, передает 3dnews.ru со ссылкой на заявление новозеландской компании Dawn Aerospace.

Космический самолет Dawn Aerospace Mk-II Aurora впервые взлетел с ракетным двигателем
© Wikimedia.org

Отмечается, что космический самолет в ходе первых полетов смог подняться на высоту 1800 м и развить скорость до 315 км/ч.

Планируется поднять самолет на высоту около 20 км во время испытаний данного прототипа. В конце 2023 или в начале 2024 года ожидается полет новой версии Mk-II Aurora. Ее наделят более мощным двигателем и прочими функциями, отмечает портал.

Конечная цель — подъем на высоту до 100 км. Напомним, что это официальная международная граница между атмосферой и космосом.

Ранее стало известно, что американская компания SpaceX будет готова к отправке космического корабля Starship в апреле. По словам главы организации, предпринимателя Илона Маска, «после этого время старта зависит от выдачи лицензии Федерального управления гражданской авиации США».

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