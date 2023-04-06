$79.50+0.1487.10+0.37
50 минут назад

Ученые обнаружили пробиотик для лечения смертельной болезни кораллов

Газета.Ru

Ученые обнаружили бактериальный пробиотик для лечения болезни потери коралловой ткани. Об этом сообщает Смитсоновский институт.

Ученые обнаружили пробиотик для лечения смертельной болезни кораллов
Фото: Газета.ruГазета.ru

Болезнь потери коралловой ткани (SCTLD) впервые была обнаружена у юго-восточного побережья Флориды в 2014 году. Она разрушает мягкие ткани по крайней мере 22 видов кораллов, строящих рифы, убивая их в течение нескольких недель или месяцев после заражения. Поскольку коралловые рифы являются средой обитания для сотен видов рыб, экологи крайне обеспокоены распространением этой болезни и тем фактом, что для нее не существует конкретных мер по лечению. При этом ученые предполагают, что болезнь вызывается какой-то бактерией или их комбинацией.

Валери Пол и ее коллеги обнаружили, что на некоторых фрагментах большого звездчатого коралла (Montastraea cavernosa) быстро развились характерные для болезни поражения, но другие остались невредимы. В связи с этим авторы собрали с таких непораженных кораллов образцы непатогенных бактерий и попытались выяснить, какие именно из них способны защищать от SCTLD в качестве пробиотиков. Всего на антибактериальные свойства было проверено 222 бактериальных штамма, их тестировали с помощью трех штаммов вредных бактерий, выделенных из больных кораллов.

В итоге выяснилось, что бактерия McH1-7 проявляет особые противомикробные свойства. Ученые провели ее генетический анализ, а также анализ ее химических выделений, чтобы понять, с чем это связано, а также провели натурные эксперименты с заражением звездчатых кораллов.

Оказалось, что McH1-7 остановил или замедлил прогрессирование болезни у 68,2% среди 22 зараженных кораллов и, что более важно, предотвратил распространение болезни во всех 12 экспериментах, чего не могут сделать антибиотики. Теперь авторы исследования пытаются проработать механизм доставки этого пробиотика к кораллам в море.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий