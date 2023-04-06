Ученые обнаружили пробиотик для лечения смертельной болезни кораллов

Ученые обнаружили бактериальный пробиотик для лечения болезни потери коралловой ткани. Об этом сообщает Смитсоновский институт.

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Болезнь потери коралловой ткани (SCTLD) впервые была обнаружена у юго-восточного побережья Флориды в 2014 году. Она разрушает мягкие ткани по крайней мере 22 видов кораллов, строящих рифы, убивая их в течение нескольких недель или месяцев после заражения. Поскольку коралловые рифы являются средой обитания для сотен видов рыб, экологи крайне обеспокоены распространением этой болезни и тем фактом, что для нее не существует конкретных мер по лечению. При этом ученые предполагают, что болезнь вызывается какой-то бактерией или их комбинацией.

Валери Пол и ее коллеги обнаружили, что на некоторых фрагментах большого звездчатого коралла (Montastraea cavernosa) быстро развились характерные для болезни поражения, но другие остались невредимы. В связи с этим авторы собрали с таких непораженных кораллов образцы непатогенных бактерий и попытались выяснить, какие именно из них способны защищать от SCTLD в качестве пробиотиков. Всего на антибактериальные свойства было проверено 222 бактериальных штамма, их тестировали с помощью трех штаммов вредных бактерий, выделенных из больных кораллов.

В итоге выяснилось, что бактерия McH1-7 проявляет особые противомикробные свойства. Ученые провели ее генетический анализ, а также анализ ее химических выделений, чтобы понять, с чем это связано, а также провели натурные эксперименты с заражением звездчатых кораллов.