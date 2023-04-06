Apple столкнулась с отключением и "торможением" своих сервисов

Пользователи техники Apple столкнулись с проблемами в сервисах компании, включая iCloud, iMessage, и App Store. Ранее отключения и “торможения” наблюдались в работе приложении с погодой, но теперь та же судьба постигла остальные сервисы компании.

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Многие пользователи сообщили о трудностях с использованием сервисов Apple, жалобы чаще всего поступают в социальные сети. Официальная веб-страница Apple, посвященная состоянию системы, пока не подтверждает наличие сбоев, однако DownDetector получил несколько сообщений о том, что такие сервисы, как iMessage, не работали.