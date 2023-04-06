Астрономы засекли у экзопланеты магнитное поле, необходимое для зарождения жизни

Астрономы засекли повторяющийся радиосигнал, который может быть признаком магнитного поля у каменистой землеподобной экзопланеты. Согласно публикации в журнале Nature Astronomy, она является щитом для атмосферы, которая необходима для зарождения биологической жизни.

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Сигнал испускает экзопланета YZ Ceti b из системы звезды YZ Ceti в созвездии Кита. Само исследование изобилует допусками и не может считаться завершенным. В частности, зафиксированные всплески не совпадают с периодом орбиты экзопланеты, однако ученые допускают, что магнитное поле имеет наклон, что вносит неточность в период повторения сигнала.

Результаты работы позволяют построить примерную модель происходящего в звездной системе. Так, планета делает один оборот вокруг звезды примерно за двое суток. Само светило не такое яркое и горячее, как Солнце, однако из-за слишком малого расстояния там не может быть жидкой воды и условий для зарождения биологической жизни. Вместе с тем близость планеты и звезды позволяет регистрировать сильное взаимодействие их магнитных полей.