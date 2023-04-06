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Обнаружены следы оазисов жизни в эпоху «Земли-снежка»

Ученые Университета геонаук Китая показали, что гипотезу «Земля-снежок» нужно пересмотреть, поскольку на планете могли существовать оазисы, не покрытые ледниками. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Обнаружены следы оазисов жизни в эпоху «Земли-снежка»
© Lenta.ru

Согласно классической гипотезе «Земля-снежок», более 600 миллионов лет назад Земля была полностью покрыта льдом, на что указывало выявление ледниковых отложений вблизи экватора. Однако было выдвинуто предположение, что ледниковый покров не был сплошным, и появлялись свободные ото льда участки, являющиеся «инкубаторами» для развития живых организмов. В новой работе было показано, что оазисы могли существовать гораздо севернее, чем считалось ранее.

В пользу нового предположения ученые обнаружили тонкий слой черного сланца в формации Нантуо на юге Китая, который должен был находиться под водой около 650 миллионов лет назад. Анализ уровней таких химических элементов, как железо и азот, позволил исследователям определить, что в океан проникал кислород, а азот производился живыми организмами.

Результаты исследования указывают, что на Земле мог существовать не только узкий пояс, свободный ото льда, но и неоднородные участки суши и моря, расположенные в более северных и более южных широтах. Эти «инкубаторы», где сохранилась жизнь, могли способствовать быстрому восстановлению биосферы в конце ледникового периода.

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