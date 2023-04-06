С помощью «Джеймса Уэбба» нашли одну из древнейших галактик

Изображения, сделанные космическим телескопом «Джеймс Уэбб», подтвердили возраст четырех кандидатов на звание самой ранней известной человечеству галактики, одна из них существовала спустя всего 320 миллионов лет после Большого Взрыва. Об этом рассказывается в статье для журнала Nature Astronomy.

Для открытия галактик и подтверждения их возраста использовались методы спектроскопии. Галактики обозначили в зависимости от величины красного смещения (z) — JADES-GS-z10-0/z11-0/z12-0 и z13-0.

Самая далекая из них — JADES-GS-z13-0, чье красное смещение составляет 13,2. Она появилась примерно через 320 миллионов лет после Большого Взрыва, а три другие галактики сформировались примерно через 450 миллионов лет после Большого Взрыва.

Обнаружение и анализ первых галактик, освещавших раннюю Вселенную во время «рассвета Космоса», имеет решающее значение для понимания физических условий и процессов, которые привели к образованию первых звезд, подчеркивает Nature Astronomy.