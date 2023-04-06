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1 час назад

В России создадут нейросеть «Жириновский»

Елена Прошина

ЛДПР намерена создать исследовательский Институт на базе Университета мировых цивилизаций для изучения наследия Владимира Жириновского. В частности, будет создан политический алгоритм, сообщил в своем Telegram-канале председатель партии Леонид Слуцкий.

Он отметил, для создания такого алгоритма планируется оцифровать все научные труды политика, а также выступления, письма, различные комментарии. Платформа будет носить название «Жириновский». Ее разработкой займутся ведущие российские специалисты.

Нейросети будет доступна информация о том, что сейчас происходит в мире и что «предвидел» политик при жизни.

«Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира», — заявил Слуцкий.

На памятнике Жириновскому разместили цитату из интервью с Познером

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля прошлого года от «омикрон»-штамма коронавируса. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. Сегодня на Новодевичьем кладбище, где похоронен политик открыли его памятник.

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