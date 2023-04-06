В России создадут нейросеть «Жириновский»

ЛДПР намерена создать исследовательский Институт на базе Университета мировых цивилизаций для изучения наследия Владимира Жириновского. В частности, будет создан политический алгоритм, сообщил в своем Telegram-канале председатель партии Леонид Слуцкий.

Он отметил, для создания такого алгоритма планируется оцифровать все научные труды политика, а также выступления, письма, различные комментарии. Платформа будет носить название «Жириновский». Ее разработкой займутся ведущие российские специалисты.

Нейросети будет доступна информация о том, что сейчас происходит в мире и что «предвидел» политик при жизни.

«Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира», — заявил Слуцкий.