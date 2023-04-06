Microsoft позволит «делиться» вкладками в браузере

В браузере Microsoft Edge появилась новая функция в Workspace (рабочих пространствах), которая позволяет пользователям сохранять и совместно использовать наборы вкладок браузера с помощью одной ссылки.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Впервые эта функция была анонсирована в прошлом году, но сейчас она доступна в ограниченном бета-тесте. Рабочие пространства теперь позволяют пользователям группировать наборы вкладок браузера, относящихся к определенной теме, и делиться ими с коллегами, которые могут редактировать их в режиме реального времени.