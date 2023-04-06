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1 час назад

Microsoft позволит "делиться" вкладками в браузере

Ferra.ru

В браузере Microsoft Edge появилась новая функция в Workspace (рабочих пространствах), которая позволяет пользователям сохранять и совместно использовать наборы вкладок браузера с помощью одной ссылки.

Microsoft позволит «делиться» вкладками в браузере
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Впервые эта функция была анонсирована в прошлом году, но сейчас она доступна в ограниченном бета-тесте. Рабочие пространства теперь позволяют пользователям группировать наборы вкладок браузера, относящихся к определенной теме, и делиться ими с коллегами, которые могут редактировать их в режиме реального времени.

Пользователи могут поделиться ими с другими пользователями с помощью ссылки, которая откроет рабочее пространство в Edge для соавторов. Microsoft отмечает, что при использовании рабочих пространств с другими пользователями не будет передаваться частная информация, включая пароли, загрузки, закладки, расширения или файлы cookie.

Наука и техника,Microsoft,
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