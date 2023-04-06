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1 час назад

Корабль «Союз МС-23» перестыковался с МКС

Лера Букина

Пилотируемый корабль «Союз МС-23» с экипажем на борту удалось пристыковать к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции «Роскосмоса».

Корабль «Союз МС-23» перестыковался с МКС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маневр выполнили в 12:22 мск.

Операции по отводу корабля от МКС, облету и стыковке были проведены в ручном режиме командиром корабля космонавтом «Роскосмоса» Сергеем Прокопьевым. Ему помогали в этом бортинженеры — космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

В «Роскосмосе» отмечали, что корабль перемещается для того, чтобы обеспечить безопасность выходов в открытый космос по российской программе из модуля «Поиск». Напомним, что он запланирован на весну-лето текущего года.

Корабль «Союз МС-23» 26 февраля в беспилотном режиме был пристыкован к МКС с целью замены в ее составе поврежденного метеороидом в декабре «Союз МС-22».

15 декабря 2022 года на «Союзе МС-22» разгерметизировалась система терморегулирования после попадания микрометеорита в радиатор.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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