Корабль «Союз МС-23» перестыковался с МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-23» с экипажем на борту удалось пристыковать к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции «Роскосмоса».

Маневр выполнили в 12:22 мск.

Операции по отводу корабля от МКС, облету и стыковке были проведены в ручном режиме командиром корабля космонавтом «Роскосмоса» Сергеем Прокопьевым. Ему помогали в этом бортинженеры — космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

В «Роскосмосе» отмечали, что корабль перемещается для того, чтобы обеспечить безопасность выходов в открытый космос по российской программе из модуля «Поиск». Напомним, что он запланирован на весну-лето текущего года.

Корабль «Союз МС-23» 26 февраля в беспилотном режиме был пристыкован к МКС с целью замены в ее составе поврежденного метеороидом в декабре «Союз МС-22».