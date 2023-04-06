Изучена связь серотонина и обработки визуальной информации

Международная исследовательская группа из Медицинского центра Бет-Израэль, Бостонской детской больницы и Пекинского университета изучила связь серотонина и обработки визуальной информации. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Neuron.

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Люди способны воспринимать ситуации и окружающую среду, в которую они попадают, в зависимости от того, какие эмоции они в данный момент испытывают, но всегда считалось, что эти процессы происходят непосредственно в мозгу. На обработку сенсорной и визуальной информации могут влиять страх, голод или возбуждение. Известно, что за регуляцию настроения, сна и либидо отвечает гормон-нейромедиатор серотонин. Теперь оказалось, что он также управляет передачей зрительных данных из глаз в таламус.

Чтобы проследить активность отдельных аксонов сетчатки в мозге бодрствующих мышей, занятых просмотром изображений на мониторе компьютера, авторы воспользовались методом двухфотонной кальциевой визуализации. Предварительно у подопытных искусственно увеличили выделение серотонина, стимулируя серотонинергические нейроны с помощью света.

Результаты показали, что серотонин может подавлять кальциевые сигналы в аксонах сетчатки и высвобождение глутамата в таламусе. В итоге этот механизм уменьшает передачу зрительных сигналов от глаза к таламусу. Полученные данные сравнили с другим экспериментом, где периоды сильного возбуждения, которые не сопровождались увеличением выброса серотонина, подавляли аксоны сетчатки, передающие информацию о мелких деталях.