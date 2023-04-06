Корабль «Союз МС-23» произвел перестыковку с МКС

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-23" перестыковался с малого исследовательского модуля "Поиск" Международной космической станции на узловой модуль "Причал", следует из трансляции Роскосмоса.

Маневр был выполнен в ручном режиме космонавтом Сергеем Прокопьевым, вместе с которым на борту корабля находятся спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

"Союз МС-23" отстыковался от МКС в 11:45 мск.

Как ранее указали в Роскосмосе, перестыковка необходима для обеспечения безопасности внекорабельной деятельности (ВКД) по российской программе. Выходы Прокопьева и Петелина в открытый космос намечены на весну-лето этого года, экипаж активно к ним готовится.