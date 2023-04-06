В Москве появятся самокаты с модулем компьютерного зрения

Кикшеринговый сервис Whoosh планирует уже в этом году начать в Москве эксплуатацию тестовых самокатов с встроенным модулем компьютерного зрения. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в эксперименте будут задействованы 200 самокатов Ninebot. Они будут работать в разных районах города, чтобы собрать информацию из опыта пользователей и опробовать различные алгоритмические схемы, такие как разные скорости, дальность и рамки взаимодействия с окружающей средой.

Лучшие наработки планируется впоследствии внедрить в модель самоката, которую Whoosh разработает и реализует в 2024-2025 годах.

Система будет работать таким образом, что модуль будет распознавать движение в местах большого скопления людей и подавать соответствующий сигнал, например, о необходимости снизить скорость. Также пользователь будет получать советы о более удобных маршрутах.