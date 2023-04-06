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50 минут назад

В Москве появятся самокаты с модулем компьютерного зрения

Елена Прошина

Кикшеринговый сервис Whoosh планирует уже в этом году начать в Москве эксплуатацию тестовых самокатов с встроенным модулем компьютерного зрения. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в эксперименте будут задействованы 200 самокатов Ninebot. Они будут работать в разных районах города, чтобы собрать информацию из опыта пользователей и опробовать различные алгоритмические схемы, такие как разные скорости, дальность и рамки взаимодействия с окружающей средой.

Лучшие наработки планируется впоследствии внедрить в модель самоката, которую Whoosh разработает и реализует в 2024-2025 годах.

Система будет работать таким образом, что модуль будет распознавать движение в местах большого скопления людей и подавать соответствующий сигнал, например, о необходимости снизить скорость. Также пользователь будет получать советы о более удобных маршрутах.

Кроме того, встроенный на руле дашборд будет реагировать на события, а также давать пользователю подсказки. Например, он сможет помочь припарковать самокат и составить маршрут поездки.

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