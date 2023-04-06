Apple научит «умные» колонки узнавать владельца по лицу

На сайте Ведомства по товарным знакам и патентам США появилась новая заявка от Apple, которая описывает систему распознавания лиц для «умных» колонок HomePod. Об этом сообщает издание GizmoChina.
На чертежах, идущих к заявке, присутствует схематичное изображение HomePod с видеокамерой. Она, как следует из описания, нужна не для видеозвонков, а для идентификации человека, который отдает устройству команды.
Данная система, как отмечает GizmoChina, позволит улучшить взаимодействие человека с «умным» домом при условии, что в нем имеется несколько колонок. Например, если сейчас человек просит выключить свет, колонки выключат его во всех комнатах, где они находятся. Камера же позволит понять, в какой именно комнате находится пользователь и выключит свет только в ней.
GizmoChina пишет, что, хоть данное дополнение и кажется незатейливым, оно все равно выгодно выделит HomePod на фоне других смарт-динамиков, если Apple, конечно, решится на его реализацию.
Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Apple отложила разработку нового HomePod, главной особенностью которого является встроенный экран. Не исключено, что к релизу до этой версии доберется и система распознавания лиц.