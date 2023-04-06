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59 минут назад

Apple: iOS 17 принесет масштабную реконструкцию Центра управления

ITZine.ru

Apple iOS 17 будет представлен 5 июня во время основного доклада в первый день ежегодной Всемирной конференции разработчиков — WWDC.

Источник: iOS 17 принесет масштабную реконструкцию Центра управления
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Анонимный источник, который в прошлом году слил точную информацию о Dynamic Island, рассказал некоторые подробности. Судя по всему, iOS 17 будет ориентирована на повышение производительности и стабильности, так что больших изменений ждать не стоит, за одним исключением.

Предположительно, компания обновит Центр управления впервые с момента его появления — эта функция дебютировала с iOS 7 десять лет назад и получила свой последний вид с iOS 11, поэтому она определенно нуждается в обновлении.

Itzine.ru

К сожалению, источник не предоставил никаких конкретных подробностей об обновлении Центра управления. В этом Центре пользователи Apple iPhone получают быстрый доступ к элементам управления такими вещами, как Wi-Fi, Bluetooth, яркость, громкость и другие системные функции.

Наука и техника,Apple,
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