Источник: iOS 17 принесет масштабную реконструкцию Центра управления

Apple iOS 17 будет представлен 5 июня во время основного доклада в первый день ежегодной Всемирной конференции разработчиков — WWDC.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Анонимный источник, который в прошлом году слил точную информацию о Dynamic Island, рассказал некоторые подробности. Судя по всему, iOS 17 будет ориентирована на повышение производительности и стабильности, так что больших изменений ждать не стоит, за одним исключением.

Предположительно, компания обновит Центр управления впервые с момента его появления — эта функция дебютировала с iOS 7 десять лет назад и получила свой последний вид с iOS 11, поэтому она определенно нуждается в обновлении.

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