Источник: iOS 17 принесет масштабную реконструкцию Центра управления

Apple iOS 17 будет представлен 5 июня во время основного доклада в первый день ежегодной Всемирной конференции разработчиков — WWDC.
Анонимный источник, который в прошлом году слил точную информацию о Dynamic Island, рассказал некоторые подробности. Судя по всему, iOS 17 будет ориентирована на повышение производительности и стабильности, так что больших изменений ждать не стоит, за одним исключением.
Предположительно, компания обновит Центр управления впервые с момента его появления — эта функция дебютировала с iOS 7 десять лет назад и получила свой последний вид с iOS 11, поэтому она определенно нуждается в обновлении.
К сожалению, источник не предоставил никаких конкретных подробностей об обновлении Центра управления. В этом Центре пользователи Apple iPhone получают быстрый доступ к элементам управления такими вещами, как Wi-Fi, Bluetooth, яркость, громкость и другие системные функции.