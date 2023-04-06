Пользователи сгенерировали более 1,3 млн изображений в нейросети Kandinsky 2.1

После выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 пользователи всего за 48 часов сгенерировали свыше 1,3 миллиона изображений, сообщает пресс-служба банка.
Самыми популярными запросами стали: «кот», «любовь» и «космос».
Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.
Модель Kandinsky 2.1 обучена почти на 1,2 миллиарда пар «текст — изображение», а также на отдельно собранном датасете из двух миллионов пар высококачественных изображений.
Сбер представил новую версию генеративной модели 4 апреля. Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Пользователь может создавать картины более чем в десяти стилях.