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17 минут назад

Пользователи сгенерировали более 1,3 млн изображений в нейросети Kandinsky 2.1

Газета.Ru

После выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 пользователи всего за 48 часов сгенерировали свыше 1,3 миллиона изображений, сообщает пресс-служба банка.

Пользователи сгенерировали более 1,3 млн изображений в нейросети Kandinsky 2.1
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

Самыми популярными запросами стали: «кот», «любовь» и «космос».

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

Модель Kandinsky 2.1 обучена почти на 1,2 миллиарда пар «текст — изображение», а также на отдельно собранном датасете из двух миллионов пар высококачественных изображений.

Сбер представил новую версию генеративной модели 4 апреля. Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Пользователь может создавать картины более чем в десяти стилях.

Наука и техника,Сбербанк России,
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