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21 минуту назад

В операционной системе Apple нашли скрытое послание

Газета.Ru

Блогер и дата-майнер Энди Байо нашел в операционной системе Apple для компьютеров macOS скрытый PDF-файл за авторством создателя биткоина Сатоши Накамото. Об этом сообщает издание AppleInsider.

В операционной системе Apple нашли скрытое послание
Фото: UnsplashUnsplash

Скрытый файл представляет собой документацию, посвященную биткоину. В ней описывается принцип блокчейна и суть биткоина как расчетной единицы.

Отмечается, что скрытый файл можно найти на macOS Catalina, выпущенной в 2019 году, и более поздних итерациях ОС от Apple. Сделать это можно либо при помощи командной строки, либо через проводник Finder.

Письмо Накамото используется системой в качестве образца документов, которые может создавать устройство Virtual Scanner II.

Почему Apple выбрала для демонстрации именно это файл, не сообщается. Компания на момент публикации новости не прокомментировала находку Энди Байо.

Ранее «Газета. Ru» писала о том, что сбой в работе приложения Apple с прогнозом погоды затронул пользователей устройств под управлением macOS.

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