В операционной системе Apple нашли скрытое послание

Блогер и дата-майнер Энди Байо нашел в операционной системе Apple для компьютеров macOS скрытый PDF-файл за авторством создателя биткоина Сатоши Накамото. Об этом сообщает издание AppleInsider.
Скрытый файл представляет собой документацию, посвященную биткоину. В ней описывается принцип блокчейна и суть биткоина как расчетной единицы.
Отмечается, что скрытый файл можно найти на macOS Catalina, выпущенной в 2019 году, и более поздних итерациях ОС от Apple. Сделать это можно либо при помощи командной строки, либо через проводник Finder.
Письмо Накамото используется системой в качестве образца документов, которые может создавать устройство Virtual Scanner II.
Почему Apple выбрала для демонстрации именно это файл, не сообщается. Компания на момент публикации новости не прокомментировала находку Энди Байо.
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