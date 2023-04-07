Разработчики WhatsApp «украли» ключевую функцию Telegram

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.8.6 был обнаружен раздел, в котором отображаются каналы. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

В феврале 2023 года портал WABetaInfo обнаружил информацию о том, что в WhatsApp появится технология рассылки новостей, и, вероятнее всего, эта функция была переименована в каналы. Они будут доступны в отдельной вкладке под названием Updates (рус. «Обновления»). В этом же разделе будут отображаться статусы контактов пользователя.

Отмечается, что информация об участниках канала, включая их номера, будет скрыта. Однако сообщения, опубликованные в каналах, не будут защищены сквозным шифрованием.

По всей видимости, каналы в WhatsApp будут устроены аналогично Telegram-каналам.