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16 минут назад

Разработчики WhatsApp «украли» ключевую функцию Telegram

Газета.Ruиещё 1

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.8.6 был обнаружен раздел, в котором отображаются каналы. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Разработчики WhatsApp «украли» ключевую функцию Telegram
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

В феврале 2023 года портал WABetaInfo обнаружил информацию о том, что в WhatsApp появится технология рассылки новостей, и, вероятнее всего, эта функция была переименована в каналы. Они будут доступны в отдельной вкладке под названием Updates (рус. «Обновления»). В этом же разделе будут отображаться статусы контактов пользователя.

Отмечается, что информация об участниках канала, включая их номера, будет скрыта. Однако сообщения, опубликованные в каналах, не будут защищены сквозным шифрованием.

По всей видимости, каналы в WhatsApp будут устроены аналогично Telegram-каналам.

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На данный момент нововведение находятся в стадии разработки. Дата появления каналов в стабильной версии мессенджера WhatsApp пока не раскрывается.

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