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1 час назад

Климат древнего мира удалось реконструировать по деревянным табличкам на мумиях

Мир24

Ученые смогли реконструировали климат древнего мира, в этом им помогли мумии, говорится в статье, опубликованной в издании International Journal of Wood Culture.

Ученые смогли реконструировать климат древнего мира
Фото: Мир 24Мир 24

В ходе исследования специалисты проанализировали деревянные таблички, которые в эпоху Древнего Рима перед бальзамированием прикрепляли к телу покойного. Данные артефакты содержат больше сведений, чем имена. Эксперты обратили внимание на кольца, которые видны на дереве. Каждое из них обозначает год, кроме того, по их форме можно сделать выводы о погоде. Так, узкие кольца свидетельствуют о засушливых временах.

Несмотря на то что нескольких кусков дерева мало, чтобы составить представление о климате, однако табличек на мумиях сохранилось вполне достаточно.

«В музеях по всему миру их тысячи, они сделаны из множества разных пород деревьев», – отметил один из авторов работы Франсуа Блондель.

Ученые изучили 300 экземпляров и сумели выявить совпадения в последовательности колец. Археологи получили начальное представление о том, каким был климат, в частности, в устье Нила, на территории современного Ливана и греческих островов Именно там росли деревья, из которых сделали таблички. Вместе с тем точное время того или иного климатического события по табличкам на мумиях специалистам пока не удалось.

Ранее археологи нашли мумию арктического суслика во время раскопок на золотых приисках в Канаде.

Наука и техника,Франсуа Блондель,
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