Ученые смогли реконструировать климат древнего мира

Ученые смогли реконструировали климат древнего мира, в этом им помогли мумии, говорится в статье, опубликованной в издании International Journal of Wood Culture.

Фото: Мир 24 Мир 24

В ходе исследования специалисты проанализировали деревянные таблички, которые в эпоху Древнего Рима перед бальзамированием прикрепляли к телу покойного. Данные артефакты содержат больше сведений, чем имена. Эксперты обратили внимание на кольца, которые видны на дереве. Каждое из них обозначает год, кроме того, по их форме можно сделать выводы о погоде. Так, узкие кольца свидетельствуют о засушливых временах.

Несмотря на то что нескольких кусков дерева мало, чтобы составить представление о климате, однако табличек на мумиях сохранилось вполне достаточно.

«В музеях по всему миру их тысячи, они сделаны из множества разных пород деревьев», – отметил один из авторов работы Франсуа Блондель.