Ученый: на лунной базе человек не сможет жить дольше двух лет

«Наша планета тоже своего рода космический корабль, и у нее есть своя защита — атмосфера. Мы можем ее пересчитать в водяной столб — это будет эквивалентно 10 метрам. Такую защиту для корабля сделать невозможно. Но, когда в ходе лунных миссий на спутнике найдут место, где много воды, то на нем можно построить лунную базу. Лунный реголит, обогащенный водой, будет хорошо защищать от радиации. Вода прекрасно замедляет потоки нейтронов, и такое место будет благоприятным во многих смыслах», — отметил Шуршаков.