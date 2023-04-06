Ученый: на лунной базе человек не сможет жить дольше двух лет

На лунной базе человек не сможет жить больше двух лет, сообщил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков в рамках выступления на «Научном кафе», организованном при поддержке фонда Андрея Мельниченко.
«Сейчас норма космической радиации для космонавтов за всю карьеру такая же, как для работника атомной промышленности или сотрудников рентгеновский кабинетов. Это тысяча миллизивертов за всю жизнь. Если брать это в расчет, то на космической станции космонавт не может жить больше четырех лет. На той же Луне, в условиях ее радиации, человек не сможет находиться больше двух лет», — рассказал Шуршаков.
По его словам, именно из-за высокого уровня радиации колонизировать Луну, то есть полноценно на ней жить, не получится. Однако человек может защититься от пагубного воздействия космической радиации.
«Наша планета тоже своего рода космический корабль, и у нее есть своя защита — атмосфера. Мы можем ее пересчитать в водяной столб — это будет эквивалентно 10 метрам. Такую защиту для корабля сделать невозможно. Но, когда в ходе лунных миссий на спутнике найдут место, где много воды, то на нем можно построить лунную базу. Лунный реголит, обогащенный водой, будет хорошо защищать от радиации. Вода прекрасно замедляет потоки нейтронов, и такое место будет благоприятным во многих смыслах», — отметил Шуршаков.