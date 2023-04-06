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1 час назад

Браузер Microsoft Edge теперь может автоматически блокировать запускаемые видеоролики

runews24.ru

Браузер компании Microsoft Edge на базе Chromium теперь может автоматически блокировать видеоролики с автоматическим воспроизведением, сообщается на сайте Edge Insider.

Microsoft Edge научился блокировать видео с автопроизведением
Фото: runews24.rurunews24.ru

Обновление было представлено в новом выпуске Edge Canary, причем надстройка способна блокировать автоматическое воспроизведение буквально на всех сайтах.

В Microsoft также отмечают, что этот параметр Block будет строг для всех ресурсов, в отличие от предыдущего - Limit, который блокирует воспроизведение только на сайтах, выбранных пользователем.

Для включения функции Block нужно зайти в раздел «Настройки», далее - «Настройки разрешений для файлов cookie и сайтов» и там выбрать соответствующий указатель.

Наука и техника,Microsoft,
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