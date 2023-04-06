Microsoft Edge научился блокировать видео с автопроизведением

Браузер компании Microsoft Edge на базе Chromium теперь может автоматически блокировать видеоролики с автоматическим воспроизведением, сообщается на сайте Edge Insider.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Обновление было представлено в новом выпуске Edge Canary, причем надстройка способна блокировать автоматическое воспроизведение буквально на всех сайтах.

В Microsoft также отмечают, что этот параметр Block будет строг для всех ресурсов, в отличие от предыдущего - Limit, который блокирует воспроизведение только на сайтах, выбранных пользователем.