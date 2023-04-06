Популярный блогер Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, совместно с компанией Caviar представили эксклюзивный iPhone 14 Pro Max со светящимся логотипом Apple. Об этом видеоблогер объявил в своем новом ролике.

Ключевой особенностью iPhone 14 Pro Max в этом исполнении стало использование светящихся яблока и подписи Петухова под логотипом Apple. Вместе с тем смартфон получил заднюю крышку из мраморного карбона, который используется в авто- и самолетостроении.

Также, как заявил блогер, внутри смартфона встроен платежный стикер, благодаря чему его владельцы смогут пользоваться бесконтактной оплатой.

В комплекте к iPhone 14 Pro Max Wylsacom Edition идут беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2, два провода, блок с поддержкой быстрой зарядки и уникальное послание от блогера. В дизайнерском футляре, который выполняет роль транспортировочной коробки, также имеется подсветка и голосовое приветствие, записанное Петуховым.