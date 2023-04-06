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15 минут назад

Wylsacom выпустил эксклюзивный iPhone со светящимся логотипом Apple за 330 тысяч рублей

Газета.Ru

Популярный блогер Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, совместно с компанией Caviar представили эксклюзивный iPhone 14 Pro Max со светящимся логотипом Apple. Об этом видеоблогер объявил в своем новом ролике.

Ключевой особенностью iPhone 14 Pro Max в этом исполнении стало использование светящихся яблока и подписи Петухова под логотипом Apple. Вместе с тем смартфон получил заднюю крышку из мраморного карбона, который используется в авто- и самолетостроении.

Также, как заявил блогер, внутри смартфона встроен платежный стикер, благодаря чему его владельцы смогут пользоваться бесконтактной оплатой.

В комплекте к iPhone 14 Pro Max Wylsacom Edition идут беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2, два провода, блок с поддержкой быстрой зарядки и уникальное послание от блогера. В дизайнерском футляре, который выполняет роль транспортировочной коробки, также имеется подсветка и голосовое приветствие, записанное Петуховым.

Заявлено, что всего будет выпущено 10 подобных устройств. Стоимость смартфона iPhone 14 Pro Max Wylsacom Edition начинается от 334 тыс. руб. за версию на 128 ГБ.

Наука и техника,Видео,Валентин Петухов,Apple,
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