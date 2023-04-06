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1 час назад

Вокруг звезды обнаружили диск с двумя кольцами

Lenta.ru

Международная группа астрономов обнаружила большой пылевой диск с двойным кольцом вокруг красного карлика 2MASS J04124068+2438157 (2M041240). Об этом сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Вокруг звезды обнаружили диск с двумя кольцами
Фото: Long et al, 2023 / phys.orgLong et al, 2023 / phys.org

2M041240 находится на расстоянии около 485 световых лет от Земли, а его возраст оценивается в 4,7 миллиона лет. Звезда имеет радиус 1,2 радиуса Солнца, массу около 0,42 массы Солнца, а его эффективная температура, характеризующая полную светимость небесного тела, составляет примерно 3300 кельвинов.

Предыдущие наблюдения показали, что вокруг 2M041240 находится очень протяженный пылевой диск. Новые наблюдения, проведенные с помощью радиоинтерферометра ALMA, продемонстрировали, что диск состоит из двух узких колец на расстоянии 70 и 116 астрономических единиц (а.е.) и шириной 5,6 и 8,5 а.е. соответственно. Размер всего диска оценивается примерно в 126 а.е.

Предполагается, что щели и кольца, замеченные в диске 2M041240, объясняются взаимодействием с планетой. Параметры промежутка между двумя кольцами указывает на присутствие экзопланеты с массой Сатурна, который располагается на расстоянии около 90 а.е. от звезды.

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