В Telegram появился новый способ мошенничества

Жителей России предупредили о новом способе мошенничества в мессенджере Telegram, основанному на чувствительности к регистру символов, сообщают «Известия».
Речь идет о написании, например, строчной буквы L вместо заглавной I в логине аккаунта, которые выглядят одинаково. Кроме того, можно перепутать заглавную букву О и цифру ноль.
По словам координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, мошенникам необходимо просто создать клон учетки с одной отличной буквой, а после «снабдить» ее украденным контентом и фото. Затем злоумышленникам будет проще обманывать подписчиков канала.