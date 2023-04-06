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59 минут назад

В Telegram появился новый способ мошенничества

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Жителей России предупредили о новом способе мошенничества в мессенджере Telegram, основанному на чувствительности к регистру символов, сообщают «Известия».

В Telegram появился новый способ мошенничества
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о написании, например, строчной буквы L вместо заглавной I в логине аккаунта, которые выглядят одинаково. Кроме того, можно перепутать заглавную букву О и цифру ноль.

По словам координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, мошенникам необходимо просто создать клон учетки с одной отличной буквой, а после «снабдить» ее украденным контентом и фото. Затем злоумышленникам будет проще обманывать подписчиков канала.

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