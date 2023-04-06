В Telegram появился новый способ мошенничества

Жителей России предупредили о новом способе мошенничества в мессенджере Telegram, основанному на чувствительности к регистру символов, сообщают «Известия».

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Речь идет о написании, например, строчной буквы L вместо заглавной I в логине аккаунта, которые выглядят одинаково. Кроме того, можно перепутать заглавную букву О и цифру ноль.