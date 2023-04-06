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46 минут назад

Российские космонавты перестыкуют "Союз МС-23" на узловой модуль

ТАСС

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-23" на Международной космической станции (МКС) отделится днем в четверг от малого исследовательского модуля "Поиск" и пристыкуется к узловому модулю "Причал", сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

Российские космонавты перестыкуют "Союз МС-23" на узловой модуль
Фото: ТАССТАСС

По данным госкорпорации, маневр в ручном режиме выполнит российский космонавт Сергей Прокопьев. С ним на борту "Союза МС-23" будут находиться спецкор ТАСС на МКС, космонавт Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

Ожидается, что корабль отделится от модуля "Поиск" в 11:45 мск и пристыкуется к "Причалу" в 12:23 мск, проведя отдельно от станции менее часа.

"Перемещение корабля проводится для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", которые ожидаются весной - летом 2023 года", - отметили в пресс-службе Роскосмоса.

"Союз МС" - российский транспортный пилотируемый космический корабль, который предназначен для доставки экипажей на МКС и возвращении их обратно на Землю. Кроме того, "Союзы" используются для доставки на станцию и возвращения с орбиты небольших грузов, а также для удаления со станции отходов в бытовом отсеке, который сгорает в плотных слоях атмосферы при спуске корабля.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,NASA,
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