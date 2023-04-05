Врачи выяснили, можно ли попросить у ChatGPT совет о раке груди

Ученые из Университета Мэриленда выяснили, что сгенерированные чат-ботом ChatGPT ответы в 88% случаев содержат правильную информацию по скринингу рака груди. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology.
Авторы исследования сформулировали 25 вопросов, связанных с рекомендациями по обследованию на рак молочной железы. Каждый вопрос они отправляли в ChatGPT трижды (известно, что чат-бот меняет свой ответ каждый раз, когда задается вопрос.)
Три радиолога, прошедших стажировку в области маммографии, оценивали ответы. Они обнаружили, что ответы были подходящими для 22 из 25 вопросов. ChatGPT правильно рассказал о симптомах рака молочной железы, факторах риска, а также на вопросы о рекомендациях по частоте проведения маммографии и стоимости процедуры.
Ученые отметили, что информация представлялась в понятной и доступной форме. Один ответ был основан на устаревшей информации: ChatGPT рекомендовал отложить маммографию на четыре-шесть недель после вакцинации от COVID-19.
Рекомендации февраля 2022 года не рекомендуют откладывать процедуру. На два других вопроса были даны непоследовательные ответы, которые значительно менялись каждый раз. Сейчас команда анализирует способности ChatGPT рассказывать рекомендации по скринингу рака легких, а также ищет способы улучшить его рекомендации. Ученые добвили, что медицинское сообщество обязано оценивать эти технологии и защищать пациентов от потенциального вреда, который может быть вызван неправильными рекомендациями по скринингу.