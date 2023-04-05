Врачи выяснили, можно ли попросить у ChatGPT совет о раке груди

Ученые из Университета Мэриленда выяснили, что сгенерированные чат-ботом ChatGPT ответы в 88% случаев содержат правильную информацию по скринингу рака груди. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology.

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Авторы исследования сформулировали 25 вопросов, связанных с рекомендациями по обследованию на рак молочной железы. Каждый вопрос они отправляли в ChatGPT трижды (известно, что чат-бот меняет свой ответ каждый раз, когда задается вопрос.)

Три радиолога, прошедших стажировку в области маммографии, оценивали ответы. Они обнаружили, что ответы были подходящими для 22 из 25 вопросов. ChatGPT правильно рассказал о симптомах рака молочной железы, факторах риска, а также на вопросы о рекомендациях по частоте проведения маммографии и стоимости процедуры.

Ученые отметили, что информация представлялась в понятной и доступной форме. Один ответ был основан на устаревшей информации: ChatGPT рекомендовал отложить маммографию на четыре-шесть недель после вакцинации от COVID-19.