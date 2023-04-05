Телескоп Hubble сфотографировал далекий двойной квазар

Астрономы обнаружили пару гравитационно связанных квазаров в сливающихся галактиках. Об этом сообщает Космический центр имени Годдарда.

Фото: NASA NASA

Квазары — это невероятно яркие объекты, в основе которых лежат черные дыры. Когда окружающая материя попадает в аккреционный диск черной дыры, она нагревается и становится мощным источником излучения. Сверхмассивные черные дыры, в свою очередь, находятся в центрах галактик, в том числе и Млечного пути (однако далеко не каждая из них порождает квазар).

Теперь астрономам удалось получить изображение древнего двойного квазара с помощью телескопа Hubble. Это удалось сделать в результате целенаправленных поисков, поскольку ученым интересно исследовать, как проходит слияние галактик, особенно в эпоху молодой вселенной.

Обнаруженные квазары наблюдаются сейчас в том виде, в котором они находились спустя 3 млрд лет после большого взрыва. За прошедшие 10 миллиардов лет галактики-хозяева, вероятно, превратились в гигантскую эллиптическую галактику, а пара квазаров превратилась в очень большую сверхмассивную черную дыру.