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14 минут назад

Телескоп Hubble сфотографировал далекий двойной квазар

Газета.Ru

Астрономы обнаружили пару гравитационно связанных квазаров в сливающихся галактиках. Об этом сообщает Космический центр имени Годдарда.

Телескоп Hubble сфотографировал далекий двойной квазар
Фото: NASANASA

Квазары — это невероятно яркие объекты, в основе которых лежат черные дыры. Когда окружающая материя попадает в аккреционный диск черной дыры, она нагревается и становится мощным источником излучения. Сверхмассивные черные дыры, в свою очередь, находятся в центрах галактик, в том числе и Млечного пути (однако далеко не каждая из них порождает квазар).

Теперь астрономам удалось получить изображение древнего двойного квазара с помощью телескопа Hubble. Это удалось сделать в результате целенаправленных поисков, поскольку ученым интересно исследовать, как проходит слияние галактик, особенно в эпоху молодой вселенной.

Обнаруженные квазары наблюдаются сейчас в том виде, в котором они находились спустя 3 млрд лет после большого взрыва. За прошедшие 10 миллиардов лет галактики-хозяева, вероятно, превратились в гигантскую эллиптическую галактику, а пара квазаров превратилась в очень большую сверхмассивную черную дыру.

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В соседней эллиптической галактике M87 есть очень крупная черная дыра, масса которой в 6,5 миллиардов раз превышает массу Солнца. Возможно, эта черная дыра выросла в ходе одного или нескольких слияний галактик в течение миллиардов лет.

Наука и техника,NASA,
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